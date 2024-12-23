В российском регионе возбудили дело из-за халатности сотрудников Минздрава

На Камчатке следователи возбудили дело из-за халатности сотрудников Минздрава

В Камчатском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников министерства здравоохранения региона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело завели по статье 293 УК РФ («Халатность»).

По версии следствия, с августа по декабрь должностные лица Минздрава края не выполнили должным образом свои обязанности по обеспечению лекарствами и специализированным питанием несовершеннолетних с тяжелыми жизнеугрожающими хроническими заболеваниями. Таким образом они создали реальную угрозу жизни и ухудшения состояния их здоровья.

С начала 2024 года в селах Камчатки фиксируется дефицит противовирусных, желудочных, сердечных препаратов, а также несколько других лекарств. Серьезная нехватка медикаментов отмечался в Усть-Большерецком районе полуострова.

Ранее сообщалось, что в России образовался дефицит физраствора.

