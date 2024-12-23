В российском регионе возбудили дело в отношении сотрудников Минпромторга

В Новосибирской области следователи завели дело против сотрудников Минпромторга

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников Минпромторга региона из-за нарушений при государственных закупках. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре области.

Речь идет о начальнике отдела мониторинга потребительского рынка управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг министерства Юрии Воробьеве и главе управления экономики и финансов ведомства Наталье Зыряновой. Дело завели по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, они предоставили конфиденциальную информацию о планируемых закупках, существенных условиях государственных контрактов, их предмете, цене и сроках.

В отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Следователи выяснили, что при исполнении государственных контрактов была совершена оплаченная из бюджета Новосибирской области афера на сумму не менее 150 миллионов рублей.

Ранее на Камчатке следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников министерства здравоохранения региона.