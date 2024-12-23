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19:18, 23 декабря 2024Россия

В РПЦ порассуждали о сексуальной революции

Спикер РПЦ Кипшидзе: сексуальная революция привела к трагедиям
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Вахтанг Кипшидзе

Вахтанг Кипшидзе. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Сексуальная революция привела к трагедиям в семейной жизни, так как сделала измену и развод нормой. Об этом заявил зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, его слова приводит NEWS.ru.

По мнению спикера РПЦ, судьба России зависит от того, сможет ли государство вернуться к традиционному пониманию семейных отношений.

«Будущее нашего государства и нашего государствообразующего народа (...) зависит от того, сможем ли мы вернуться к традиционному пониманию семьи как союза одного мужчины и одной женщины, связанных взаимной верностью, совместным воспитанием детей», — порассуждал Кипшидзе.

Ранее в РПЦ призвали россиянок «100 500 раз подумать», прежде чем заводить отношения с мусульманами, даже если женщина не предполагает заключать с ним брак. «Сначала вам наплетут в уши о том, что будут любить только вас и не будет никого другого, а потом вы встанете в очередь», — заявил священник Павел Островский.

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