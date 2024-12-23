В самолете с россиянами на борту сломался туалет во время полета

Aviaincident: в летевшем из Москвы в Стамбул самолете сломался туалет

В летевшем из России в Турцию самолете с пассажирами на борту сломался туалет во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла со следовавшим из Москвы в Стамбул Airbus A321 в воскресенье, 22 декабря. Экипаж сообщил о неисправности вакуумного туалета и запросил снижение для перезапуска системы.

Спустя некоторое время проблема была решена, поэтому командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. Сигнал срочности объявлен не был. В результате лайнер благополучно приземлился в турецкой авиагавани.

Ранее у самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту треснуло лобовое стекло в небе. Инцидент случился с направлявшимся из Москвы в Красноярск Boeing 737-800 22 декабря.