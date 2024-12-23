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15:49, 23 декабря 2024Путешествия

У самолета с россиянами на борту треснуло лобовое стекло в небе

Aviaincident: у летевшего из Москвы самолета треснуло лобовое стекло в небе
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

У самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту треснуло лобовое стекло в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Красноярск Boeing 737-800 22 в воскресенье, 22 декабря. По данным источника, экипаж доложил о растрескивании лобового стекла и принял решение следовать в аэропорт назначения.

Отмечается, что посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее у самолета российской авиакомпании «Азимут» возникли проблемы с шасси во время полета. Инцидент случился 18 декабря с направлявшимся из Москвы в Санкт-Петербург лайнером. На высоте примерно 3000 метров экипаж доложил о незакрытии всех створок шасси.

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