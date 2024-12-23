В сети восхитились внешностью известного 45-летнего певца после похудения

В сети восхитились внешностью известного британского певца, музыканта и поэта Пита Доэрти после похудения. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летний исполнитель, ранее боровшийся с наркотической зависимостью, предстал перед камерой, сидя на крыльце. Так, он надел черный брючный костюм в тонкую белую полоску, кепку-восьмиклинку и галстук. Кроме того, артист дополнил образ красными носками и бархатными туфлями.

Поклонники оценили фото в комментариях. «Отлично выглядишь», «Прекрасный наряд», «Ты преобразился», — заявили юзеры.

Известно, что в начале 2024 года у Доэрти диагностировали диабет второго типа, после чего он изменил рацион питания.

В ноябре в сети также восхитились внешностью одного из основателей группы The Beatles — 82-летнего британского музыканта, писателя и продюсера Пола Маккартни на новых фото.