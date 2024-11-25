В сети восхитились внешностью 82-летнего Пола Маккартни на новых фото

В сети восхитились внешностью одного из основателей группы The Beatles, британского музыканта, писателя и продюсера Пола Маккартни на новых фото. Материал публикует Daily Mail.

82-летний артист посетил премьеру фильма Beatles '64 в театре Hudson Theatre в Нью-Йорке, США. Он появился на мероприятии в белой рубашке, пиджаке из серого твида и голубого денима, черных джинсах и туфлях в тон на шнуровке и с белой подошвой. Компанию знаменитости составила его 65-летняя жена — предпринимательница Нэнси Шевелл.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Мне нравится вкус Пола в одежде, он всегда выглядит молодо и современно», «Выглядит великолепно для своих 82 лет», «Мой отец того же возраста. Хотел бы я, чтобы он был таким же здоровым и подтянутым. Думаю, Пол чувствует себя потрясающе», — заявили юзеры.

В июле внешность 81-летнего британского рок-музыканта Мика Джаггера на модном показе вызвала споры в сети.