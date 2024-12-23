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10:13, 23 декабря 2024Бывший СССР

В СВР заявили о приказе Кишинева завести уголовные дела против руководства ПМР

СВР: Кишинев приказал завести дела против руководства Приднестровья
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Власти Молдавии приказали завести уголовные дела в отношении руководства Приднестровской Молдавской республики (ПМР) с обвинениями в сепаратизме. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.

«Приказано завести уголовные дела в отношении руководства ПМР "за сепаратизм", а рядовых жителей Приднестровья подвергать тщательным досмотрам при пересечении границ региона», — указано в сообщении.

Отмечается, что президент Молдавии Майя Санду отказалась обсуждать с властями Украины продолжение поставок энергоснабжения российского газа, решив «отыграться на пророссийском Приднестровье» в случае прекращения транзита.

Ранее в СВР заявили, что Санду хотела устроить силовой захват Молдавской государственной районной электростанции (ГРЭС), расположенной в ПМР.

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