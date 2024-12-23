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09:44, 23 декабря 2024Бывший СССР

В СВР заявили об отказе Санду обсуждать с Украиной энергоснабжение Молдавии

СВР: Санду отказалась обсуждать с Украиной энергоснабжение Молдавии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду отказалась обсуждать с Украиной вопрос энергоснабжения республики после истечения российско-украинского газового договора. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

По информации ведомства, президент Молдавии категорически отказалась обсуждать этот вопрос с Украиной. В СВР также сообщили, что Майя Санду возложила всю ответственность на Россию в этом вопросе.

Обсуждение вопроса энергообеспечения Молдавии произошло на совещании Майи Санду с правительством республики. Российско-украинский договор о транзите газа, который затрагивает Молдавию, истекает 31 декабря.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо назвал целью своей встречи с президентом России Владимиром Путиным обсуждение заявлений Владимира Зеленского. Президент Украины выступил против любого транзита газа через Украину.

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