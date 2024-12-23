В СВР заявили об отказе Санду обсуждать с Украиной энергоснабжение Молдавии

СВР: Санду отказалась обсуждать с Украиной энергоснабжение Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду отказалась обсуждать с Украиной вопрос энергоснабжения республики после истечения российско-украинского газового договора. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

По информации ведомства, президент Молдавии категорически отказалась обсуждать этот вопрос с Украиной. В СВР также сообщили, что Майя Санду возложила всю ответственность на Россию в этом вопросе.

Обсуждение вопроса энергообеспечения Молдавии произошло на совещании Майи Санду с правительством республики. Российско-украинский договор о транзите газа, который затрагивает Молдавию, истекает 31 декабря.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо назвал целью своей встречи с президентом России Владимиром Путиным обсуждение заявлений Владимира Зеленского. Президент Украины выступил против любого транзита газа через Украину.