Издание MN обвинило Зеленского в геноциде украинцев и припомнило «игру» на рояле

Венгерское издание Magyar Nemzet (MN) резко высказалось о президенте Украины Владимире Зеленском, обвинив его в геноциде собственного народа и припомнив номер с «игрой» на рояле. Публикация стала ответом на слова политика о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

«Пианист сделал все это, отказавшись от безопасных рождественских переговоров о прекращении огня. Нет, речь шла не о мире или территориальных претензиях, а просто о рождественском прекращении огня <...> Да, Зеленский, вы массовый убийца, ассасин, украинский предатель, ответственный за гибель украинского народа», — говорится в статье.

Авторы публикации, называя украинского лидера пианистом, намекнули на номер студии «Квартал 95», во время которого Зеленский изображал игру на рояле половым органом.

В декабре 2021 года номер с роялем Зеленскому припомнили восемь депутатов Верховной Рады. Они предложили подарить украинскому лидеру памперсы и синтезатор.