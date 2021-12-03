Депутаты Верховной Рады предложили подарить Зеленскому памперсы и синтезатор

Депутаты Верховной Рады Украины предложили подарить президенту Владимиру Зеленскому памперсы и синтезатор, сообщает «Страна.ua».

С предложением предоставить президенту синтезатор выступил представитель фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, очевидно намекая на номер студии «Квартал 95», во время которого Зеленский изображал игру на рояле половым органом. За инициативу проголосовали восемь парламентариев.

Внефракционный депутат Гео Лерос выдвинул идею обеспечить Зеленского подгузниками на случай новых «госпереворотов» и переселить его на золотой унитаз в бывшей резиденции экс-президента Виктора Януковича «Межигорье» (сообщалось, что в резиденции стоял именно такой унитаз). За первое предложение проголосовали десять депутатов, за второе — два.

В ноябре Лерос, выступая с трибуны Верховной Рады, назвал Зеленского главным предателем в стране и показал ему средний палец. После этого Государственное бюро расследований Украины предъявило депутату обвинение в хулиганстве.

26 ноября Зеленский на пресс-конференции заявил, что, согласно полученной им информации, в стране 1 декабря планируется госпереворот, к чему причастен олигарх Ринат Ахметов. По словам Зеленского, окружение бизнесмена пытается втянуть его в войну с государством. Сам Ахметов назвал это абсолютной ложью. На акцию протеста в центре Киева 1 декабря вышли несколько сотен человек.