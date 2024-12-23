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11:06, 23 декабря 2024Бывший СССР

В ВСУ признали продвижение российских войск в решающем судьбу северского направления селе

Мучной: ВС РФ заняли центр ключевого для ВСУ села Терны в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Российские войска продвинулись в районе села Терны в Донецкой народной республике (ДНР) и начали расширять контроль в центральной части населенного пункта. Об этом сообщил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной в своем Telegram-канале.

Эту информацию также подтвердил лейтенант украинской армии с позывным Алекс. По словам военного, Терны являются крайне важным для Киева населенным пунктом и решают судьбу всего северского направления.

«Тяжелая обстановка на Тернах. Как и весной 2024-го, так и сейчас говорю, что населенный пункт Терны очень важен для нас, ведь его контроль решает судьбу всего северского направления, без преувеличений», — сказал он. Офицер подчеркнул, что за последнюю неделю обстановка в селе сильно ухудшилась для ВСУ из-за активных атак корректируемыми авиабомбами, после которых в городе «держаться фактически негде».

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ обстреляли из ракетных систем залпового огня со стороны Лимана лесной массив Серебрянского лесничества. По его словам, для этого использовались боеприпасы кассетного типа с немецкими противотанковыми минами AT2.

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