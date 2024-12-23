Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:25, 23 декабря 2024Мир

Визит Фицо в Москву вызвал протесты

Markiza: словацкая оппозиция устроила митинг из-за визита Фицо в Москву
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Словацкая оппозиция устроила митинг в Братиславе из-за визита премьер-министра страны Роберта Фицо в Москву и его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал Markiza.

«В столице Словацкой Республики сотни людей в понедельник протестуют перед зданием правительства против визита премьер-министра Фицо», — отмечается в материале. Организаторами акции протеста выступили сторонники поддержки Украины, обвинившие главу словацкого правительства в якобы продвижении влияния России.

Дополнительно уточняется, что оппозиционные партии либерального толка грозятся выдвинуть вотум недоверия правительству Фицо. По их мнению, премьер использует тему поставок газа, которая не может являться предлогом для нормализации отношений с Москвой.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Фицо обсуждали вопросы энергетики и двусторонние отношения государств. При этом представитель Кремля уточнил, что лидеры двух стран обсудили и ситуацию вокруг Украины. По его словам, российский лидер донес до главы словацкого правительства видение ситуации на поле боя.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме назвали вероятность блокировки WhatsApp в России высокой

      Названы наиболее часто посещаемые россиянами в 2024 году страны

      В ВСУ прокомментировали сообщения об окружении под Макаровкой

      Многодетной вдове бойца СВО пришлось ехать «к Путину» из-за невыплаты денег за мужа

      Предсказана реакция ЕС на визит премьера Словакии Фицо в Россию

      На Украине рассказали о побоях в ВСУ из-за пьянства

      Великобритания испытала радиочастотного «убийцу дронов»

      Степень загрязнения мазутом наиболее пострадавшего пляжа Анапы оценили

      Иностранца осудили за изнасилование несовершеннолетней россиянки

      34-летняя темнокожая незамужняя стюардесса стала «Мисс Франция» и спровоцировала скандал

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше