Воры пробили дыру в стене банка и унесли золото и деньги

В Индии воры украли из банка золото и деньги через дыру в стене

В индийском городе Сурат, штат Гуджарат, воры пробрались в банк, взломали сейфы и скрылись с добычей. Об этом сообщает News9 Live.

Чтобы проникнуть в банк, злоумышленники пробили дыру в стене здания. Через нее они попали в помещение с индивидуальными сейфами. Им удалось вскрыть шесть сейфов и украсть деньги и золото, которые в них хранились.

По предварительным данным, воры унесли около 900 тысяч рупий (примерно миллион рублей) и 571 грамм золота. Нанесенный ущерб оценивается в более чем четыре миллиона рупий (4,9 миллиона рублей). В правоохранительных органах не исключают, что эта сумма возрастет.

Полиция начала расследование кражи. Следствие изучает записи камер видеонаблюдения, установленных в торговом центре по соседству. К поискам воров планируют привлечь полицейских собак-ищеек.

Ранее сообщалось, что в США за ограбление семи банков задержали 83-летнего Дональда Беннетта, известного под прозвищем Прыгающий бандит. Мужчина начал криминальную карьеру в 1960-х годах, а в последний раз освободился из тюрьмы в 2020-м.