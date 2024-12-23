Нанба: РФ начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию с 23 декабря

С 23 декабря Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию. Об этом рассказал первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта республики Джансух Нанба, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя Абхазии, лимит предоставляемого электричества составит 327 миллионов киловатт-час. Эти объемы позволят сократить ежедневные отключения света в стране с 11 до 4 часов в сутки.

«Всего это будет 327 миллионов киловатт-часов, заявку на которые мы направляли в министерство энергетики РФ в октябре», — пояснил Нанба.

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился с просьбой о бесплатных поставках электричества и заявил, что политический кризис в стране, а также приостановка важнейших программ российской помощи Абхазии привели к тяжелым последствиям, в том числе — коллапсу энергетической системы.

«Абхазия — родная нам страна. Мы признаем их как государство. Это наши соседи. Мы желаем им стабильности и процветания и счастья. Естественно, вместе с нами», — ответил на просьбу Гунбы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Власти Абхазии, в свою очередь, пообещали усилить борьбу с майнингом криптовалюты, чтобы более экономно использовать российскую электроэнергию. К работе привлекли службу госбезопасности, милицию и энергетиков.

«За последнее время изъято более 500 устройств для майнинга криптовалюты, которые после решения суда будут уничтожены. И мы планируем усилить борьбу с майнингом», — Бганба «Интерфаксу».