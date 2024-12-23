ВТБ профинансирует ВСМ Москва — Петербург на сотни миллиардов рублей

РБК: ВТБ профинансирует ВСМ Москва — Петербург более чем на 400 млрд рублей

ВТБ в составе синдиката банков профинансирует строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщает РБК.

Банк выделит на реализацию проекта более 400 миллиардов рублей. Запуск ВСМ запланирован на апрель 2028 года. С помощью новой дороги доехать от одной столицы до другой можно будет за 2 часа 15 минут.

Ранее стало известно о переносе строительства основного участка ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Данный этап может начаться после готовности проектной документации в первом полугодии 2025 года. Прежде строительство планировали на 2024 год.