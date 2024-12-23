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15:26, 23 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский обсудил с премьером Британии планы 100-летнего партнерства

Зеленский обсудил с премьером Великобритании соглашение о 100-летнем партнерстве
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в ходе телефонного разговора двустороннее соглашение о 100-летнем партнерстве. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Спасибо за масштабную оборонную, политическую и экономическую поддержку нашего государства со стороны Великобритании. (...) Также побеседовали о соглашении о 100-летнем партнерстве между нашими государствами», — заявил украинский лидер.

Зеленский и Стармер обсудили планы по поддержке производства оружия на Украине и подготовке бойцов Вооруженных сил Украины. Кроме того, стороны затронули меры по борьбе с якобы «теневым флотом» России и саммит формата по безопасности стран Северной Европы и Прибалтики Joint Expeditionary Force.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми пообещал 100-летнюю поддержку Украине. Дипломат заверил Киев в поддержке со стороны Лондона в долгосрочной перспективе.

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