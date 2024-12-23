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10:53, 23 декабря 2024Мир

Жена Асада подала на развод и решила уехать в Великобританию

Жена Асада выразила недовольство жизнью в Москве и подала на развод
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Асма Асад

Асма Асад. Фото: SANA / Reuters

Жена свергнутого президента Сирии Башара Асада Асма выразила недовольство жизнью в Москве и подала на развод. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что супруга политика уже обратилась в российский суд и запросила специальное разрешение на выезд из Москвы. Ее заявление в настоящее время рассматривается российскими властями.

По данным издания, Асма Асад намерена вернуться на родину в Великобританию. Она родилась и выросла в Лондоне у сирийских родителей.

Сложивший с себя полномочия Асад заявил, что узнал о падении Дамаска после того, как прибыл на военную базу России в Хмеймиме. Канцелярия бывшего сирийского лидера заявила, что Асад не собирался уходить в отставку и не думал просить убежища в дни наступления террористов. Отмечается, что он оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря.

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