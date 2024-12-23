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20:43, 23 декабря 2024Ценности

Жена Цекало прикрыла интимные части тела цветами на пляжном фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @darina.ervin

Жена режиссера и продюсера Александра Цекало актриса и модель Дарина Эрвин показала откровенные фото с пляжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя избранница российского шоумена предстала перед камерой в полупрозрачном бикини телесного цвета, состоящем из бюстгальтера и плавок с тонким завязками. При этом на размещенных кадрах видно, что изделие оформлено прикрывающими интимные части тела красными цветами. Кроме того, для фото манекенщица распустила волосы и примерила солнцезащитные очки.

Ранее сообщалось, что Дарина Эрвин отреагировала на слухи о пластике ушей. Тогда модель заявила, что никогда не прибегала к помощи хирургов. По ее словам, внимание к ушам со стороны общественности вызвано тем, что она перестала их скрывать.

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