Жена Цекало отреагировала на слухи о пластике ушей

Жена продюсера Цекало Дарина Эрвин заявила, что не прибегала к пластике ушей

Жена режиссера и продюсера Александра Цекало, актриса и модель Дарина Эрвин отреагировала на слухи о пластике ушей. Соответствующий комментарий приводит Super.ru.

33-летняя избранница российского шоумена заявила, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов. По словам Эрвин, внимание к ее ушам со стороны общественности вызвано тем, что она перестала их скрывать.

«В прошлом ходило очень много слухов: сначала люди размышляли о пластике груди, затем об имплантах в области ягодиц и многом другом. Забавно, что все эти утверждения исчезли, когда я похудела, но никто не потрудился выяснить, насколько они не соответствуют действительности», — объяснила собеседница портала.

В ноябре прошлого года российская телеведущая Ксения Собчак оценила маникюр Дарины Эрвин, который стал предметом споров в сети.