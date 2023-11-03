Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:46, 3 ноября 2023Ценности

Собчак оценила скандальный маникюр жены Цекало со звездой Давида

Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российская телеведущая Ксения Собчак оценила новый маникюр жены режиссера Александра Цекало Дарины Эрвин, который стал предметом споров в сети. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

В размещенной публикации журналистка прикрепила снимки супруги Цекало, которые она опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На фото 32-летняя женщина продемонстрировала маникюр в нюдовых оттенках со звездой Давида, которая считается символом еврейского народа. «У супруги Цекало новый маникюр», — высказалась Собчак.

Подписчики неоднозначно отреагировали на скандальный дизайн ногтей Эрвин, о чем написали в многочисленных комментариях под постом журналистки. «Умничка какая, молодец!», «Правильный у нее маникюр!», «Способ самовыражения, почему нет?», — написали одни. «Неплохо бы ей голову помыть», «За такой маникюр можно и по голове получить», «Дурочка у Цекало супруга», — отметили другие.

Ранее в рекламе популярного бренда разглядели поддержку Палестины. Компания Marks & Spencer опубликовали промо, в котором сжигались бумажные рождественские шляпы из красного, зеленого, белого и черного оттенков.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Белый дом признал сокращение объема помощи Украине

      Махачев заявил о желании провести боксерский поединок

      Белоруссия заявила о нарушении воздушной границы самолетом европейской страны

      В США заявили о потере солдат на Ближнем Востоке

      В США рассказали о пользе для американцев от военной помощи Украине

      Россия выдвинула Армении предложение по обходу Римского статута МУС

      Модель OnlyFans попала в больницу после неудачного эксперимента в спальне

      Россиянин пробился молотком в чужую квартиру и попал под суд

      На «Эксмо» завели дело о ЛГБТ-пропаганде из-за комикса «Голубь Геннадий»

      Стало известно о переносе визита президента Палестины в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости