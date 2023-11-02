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14:42, 2 ноября 2023Ценности

В рекламе популярного бренда разглядели поддержку Палестины

В промо Marks & Spencer увидели поддержку Палестины из-за шляп в цветах ее флага
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Molly Darlington / Reuters

Пользователи сети разглядели в новой рекламе популярного бренда Marks & Spencer поддержку Палестины в конфликте с Израилем. Соответствующие пост и комментарии появились в официальном аккаунте марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В опубликованном промо сжигались бумажные рождественские шляпы из красного, зеленого, белого и черного оттенков. «В это Рождество делайте только то, что любите… Например, говорите "нет" бумажным шляпам», — говорилось в описании к размещенному ролику.

Подписчики неоднозначно отреагировали на данную публикацию: часть из них увидела, что головные уборы выполнены в цветах палестинского флага. «Это абсолютно мерзко, вам должно быть стыдно», «Отвратительно. Позор вам!!!» — возмутились многочисленные комментаторы.

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Впоследствии видео было удалено из соцсетей, а позже представители Marks & Spencer также принесли свои извинения. «Хотя целью было игриво показать, что некоторым людям просто не нравится носить бумажные рождественские шапки в праздничный сезон, мы удалили пост после негативных высказываний и приносим извинения за любую причиненную непреднамеренную боль», — говорится в заявлении. При этом сотрудники уточнили, что данная реклама была записана в августе текущего года.

В свою очередь, другие юзеры поддержали марку. «Почему вы извиняетесь, если это было записано в августе? Если какой-то глупый человек думает, что вы намеренно выдумали это после 7 октября, то это их вина. Боже мой…», «О, ради всего святого. Вы извиняетесь, потому что люди обижаются на фотографию рождественских шляп в каминной решетке?» — написали они.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа. «В настоящее время ЦАХАЛ осуществляет широкомасштабный удар по объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности последуют», — указали военные.

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      Екатерина Ештокина
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