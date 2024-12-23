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10:18, 23 декабря 2024Из жизни

Женщина разбогатела на 10 миллионов рублей благодаря рекламе

В США женщина выиграла 10 миллионов рублей благодаря рекламе в лотерее
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: John Raoux / AP

Жительница штата Западная Виргиния, США, по имени Анджела выиграла в лотерее 100 тысяч долларов (10,3 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

По словам Анджелы, она редко участвует в лотереях. «Мой отец всегда играл в лотерею, но мне никогда не нравилось ходить на заправки, чтобы покупать билеты», — объяснила она.

Все изменилось, когда женщина увидела рекламу мобильного приложения лотереи. Анджела решилась скачать его и испытать удачу: ее подкупило, что можно попробовать поиграть из дома и никуда не ходить. В итоге она купила 10 лотерейных билетов в приложении и разбогатела благодаря одному из них.

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Анджела решила сохранить в тайне, на что планирует потратить призовые деньги.

Ранее сообщалось, что житель штата Айова, США, купил выигрышный лотерейный билет по пути на день рождения друга и разбогател. По словам счастливчика, выигрыш в лотерее принес ему большую популярность на вечеринке, чем имениннику.

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