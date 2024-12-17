Мужчина разбогател на 52 миллиона рублей благодаря дню рождения друга

В США мужчина выиграл 52 миллиона рублей в лотерее благодаря вечеринке друга

Житель штата Айова, США, купил выигрышный лотерейный билет по пути на день рождения друга и разбогател. Об этом сообщает UPI.

Дэвид Смутц рассказал, что ехал с женой на вечеринку к другу, когда решил остановиться и зайти в аптеку. Там он приобрел лотерейный билет. Мужчина стирал с него скретч-слой, пока его жена была за рулем, как вдруг понял, что выиграл 500 тысяч долларов (52 миллиона рублей).

«Она посмотрела и сказала: "Это нереально!" И я сказал: "Нет, это реально!"» — описал Смутц их эмоции с супругой. На дне рождении друга они рассказали всем о своей удаче. По словам счастливчика, выигрыш в лотерее принес ему большую популярность на вечеринке, чем имениннику. «Все они внезапно стали моими друзьями», — пошутил мужчина о гостях.

Смутц признался, что планирует потратить призовые деньги на покупку нового автомобиля и путешествия с женой.

Ранее сообщалось, что в США участник лотереи Mega Millions из штата Калифорния выиграл 197,5 миллиона долларов и потребовал вдвое больше. Он заявил, что потерял второй счастливый билет, и подал иск на организаторов игры.

