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17:23, 13 декабря 2024Из жизни

Выигравший 20 миллиардов рублей участник лотереи потребовал вдвое больше

В США игрок в лотерею выиграл $197,5 миллиона и потребовал вдвое больше
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Mehaniq / Shutterstock / Fotodom  

В США участник лотереи Mega Millions из штата Калифорния выиграл 197,5 миллиона долларов (около 20 миллиардов рублей) и потребовал вдвое больше. Об этом пишет New York Post.

Фарамарз Лахиджани стал мультимиллионером в декабре 2023 года. Он купил счастливый билет на автозаправке Chevron в городе Энсино. Вскоре стало известно, что на той же заправке был продан еще один билет, обладатель которого тоже выиграл 197,5 миллиона долларов.

Розыгрыш состоялся 9 декабря 2023-го, у обладателя второго джекпота был год на то, чтобы заявить о себе, однако этого не случилось. Лахиджани еще летом объявил, что именно он купил второй билет и его общий выигрыш должен составить 394 миллиона долларов (почти 41 миллиард рублей).

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По словам американца, во время розыгрыша он использовал одинаковые номера на обоих билетах. Однако потом второй билет был утерян. Теперь Лахиджани подал иск против лотереи в попытке заполучить выигрыш, который он считает своим. Причем американец обратился в суд 4 декабря — за три дня до истечения срока действия билета.

Устроители лотереи заявили, что ситуация, когда два джекпота были выиграны по одним и тем же номерам, теоретически возможна, но шанс крайне мал. Пока никаких других подробностей судебного процесса не разглашают. Лахиджани отказался общаться со СМИ.

Ранее сообщалось, что в США арестовали мужчину и женщину из штата Флорида, которые обманом попытались получить один миллион долларов. Мошенники неумело склеили «выигрышный» лотерейный билет из частей других билетов.

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