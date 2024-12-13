Выигравший 20 миллиардов рублей участник лотереи потребовал вдвое больше

В США игрок в лотерею выиграл $197,5 миллиона и потребовал вдвое больше

В США участник лотереи Mega Millions из штата Калифорния выиграл 197,5 миллиона долларов (около 20 миллиардов рублей) и потребовал вдвое больше. Об этом пишет New York Post.

Фарамарз Лахиджани стал мультимиллионером в декабре 2023 года. Он купил счастливый билет на автозаправке Chevron в городе Энсино. Вскоре стало известно, что на той же заправке был продан еще один билет, обладатель которого тоже выиграл 197,5 миллиона долларов.

Розыгрыш состоялся 9 декабря 2023-го, у обладателя второго джекпота был год на то, чтобы заявить о себе, однако этого не случилось. Лахиджани еще летом объявил, что именно он купил второй билет и его общий выигрыш должен составить 394 миллиона долларов (почти 41 миллиард рублей).

По словам американца, во время розыгрыша он использовал одинаковые номера на обоих билетах. Однако потом второй билет был утерян. Теперь Лахиджани подал иск против лотереи в попытке заполучить выигрыш, который он считает своим. Причем американец обратился в суд 4 декабря — за три дня до истечения срока действия билета.

Устроители лотереи заявили, что ситуация, когда два джекпота были выиграны по одним и тем же номерам, теоретически возможна, но шанс крайне мал. Пока никаких других подробностей судебного процесса не разглашают. Лахиджани отказался общаться со СМИ.

Ранее сообщалось, что в США арестовали мужчину и женщину из штата Флорида, которые обманом попытались получить один миллион долларов. Мошенники неумело склеили «выигрышный» лотерейный билет из частей других билетов.

