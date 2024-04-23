Пара подделала лотерейный билет и попыталась получить 94 миллиона рублей

В США пара из Флориды попыталась получить $1 млн по поддельному билету

В США арестовали мужчину и женщину из штата Флорида, которые попытались получить один миллион долларов (около 94 миллионов рублей) по поддельному лотерейному билету. Об этом сообщает CBS.

36-летняя Кира Эндерс и ее 32-летний партнер Дакота Джонс объявили себя победителями Флоридской лотереи в начале марта. Однако устроители розыгрыша сразу же заметили, что их билет склеен из двух частей. В частности, на нем не совпадали серийные номера и текст на обратной стороне. Тем не менее пара настаивала на том, что билет настоящий, и явилась в офис лотереи, «чтобы обсудить получение выигрыша». На месте их задержали сотрудники полиции. Эндерс и Джонс продолжили доказывать, что билет настоящий, однако выдали разные истории.

Женщина заявила, что «билет выпал у нее из машины и попал под дождь». Затем она попыталась стереть защитный слой, но предварительно склеила билет скотчем, чтобы он не разорвался. Когда ей указали на то, что две части билета не совпадают, она предположила, что ошибка, вероятно, произошла при распечатке. Джонс же на допросе сказал, что они с Эндерс нашли промоченный дождем и разорванный билет во время прогулки и решили склеить.

В конечном итоге пару обвинили в покушении на мошенничество путем подделки лотерейного билета. «Если хочешь получить миллион долларов, надо лучше стараться. Вы не победители, а преступники», — заявил представитель полиции Флориды.

Ранее человеку из американского штата Орегон, который объявил себя победителем лотереи Powerball, отказались выдать приз в размере 1,3 миллиарда долларов. Устроители лотереи сослались на необходимость проверить вероятного миллиардера.