Жительницу Херсонской области арестовали за передачу данных о Российской армии СБУ

Суд арестовал жительницу Херсонской области за передачу СБУ данных о ВС России

Суд заключил под стражу жительницу Херсонской области по делу о передаче данных о Российской армии Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, в 2023 году подозреваемая установила контакт с представителем СБУ. По его заданию она собирала данные о местах сосредоточения Вооруженных сил (ВС) России на территории Херсонской области, а затем передавала их.

В отношении женщины 1998 года рождения возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Ранее сотрудники силовых структур задержали безработного жителя Абаза (Хакасия), подозреваемого в финансировании Вооруженных сил Украины.