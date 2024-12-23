Уехавший в Испанию стендап-комик рассказал о необычной новогодней традиции в стране

Популярный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Барселоне, раскрыл необычную новогоднюю традицию, популярную в Испании. На эту тему он высказался в шоу «Культурная разница», выпуск вышел на YouTube.

Белый заявил, что в Испании в преддверии новогодних праздников под елку принято ставить фигурки людей, изображающие дефекацию. «Считается, что это приносит невероятную удачу, деньги, счастье и все остальное», — пояснил он и подарил такую статуэтку гостю шоу, спортивному блогеру Евгению Савину.

В этом же шоу Белый рассказал, как становился свидетелем того, как англичане «непотребно пьют». Юморист сделал такой вывод, поскольку за рубежом нередко встречал англичан и замечал за ними эту особенность.

Ранее белорусская юмористка Ирина Приходько, также живущая в Испании, рассказала о трудностях эмиграции. Она призналась, что в первые месяцы жизни за рубежом ей было трудно улыбаться.