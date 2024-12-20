Уехавшая из России юмористка описала эмиграцию словами «несколько месяцев лежала в унынии»

Юмористка Приходько заявила, что не могла улыбаться первые месяцы эмиграции

Известная белорусская юмористка Ирина Приходько, уехавшая из России в Испанию, рассказала о проблемах в первые месяцы эмиграции. В этом она призналась в выпуске шоу «Культурная разница», доступном на YouTube-канале Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Гость программы спортивный блогер Евгений Савин, известный как КраСава, рассказал, что после отъезда из России потерял принадлежавшие ему футбольные клубы. Приходько поиронизировала, что, несмотря на то что у нее никогда не отбирали клубы, ей также было тяжело начинать жизнь в другой стране.

«Я несколько месяцев просто в эмиграции лежала в унынии и не могла вообще улыбаться», — пожаловалась юмористка.

Ранее Приходько назвала минус Испании. По ее словам, жители страны не дарят цветы возлюбленным на свиданиях. Блогерша Татьяна Мингалимова добавила, что ее не устраивает качество цветочных магазинов в Испании.