Уехавшая в Испанию белорусская юмористка пожаловалась на одну особенность страны

Эмигрировавшая юмористка Приходько: у испанцев не принято дарить цветы

Известная белорусская юмористка Ирина Приходько, эмигрировавшая в Испанию, заявила, что в этой стране, в отличие от стран СНГ, не принято дарить цветы на свиданиях. Об этой особенности, которая ей не нравится, она рассказала в шоу «Культурная разница», выпуск вышел на YouTube-канале комика Руслана Белого (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

«Я не видела, чтобы молодежь как-то красиво друг за другом [ухаживала]... Чтобы с цветами на свиданиях ждала друг друга, такого нет», — сказала Приходько.

Гостья шоу, российская блогерша Татьяна Мингалимова, также переехавшая в Испанию, согласилась с юмористкой. При этом она назвала «уродскими» цветочные магазины в Испании и пожаловалась, что в них не продают пионы.

Ранее Приходько, высказываясь об эмиграции, заявила о преимуществе оставшихся в России коллег. Она пояснила, что не может быть так же уверена в будущем, как российские комики. Приходько также призналась, что ей тяжело от того, что ее работа не приносит таких же быстрых результатов.

Приходько стала известной благодаря таким юмористическим проектам, как Stand Up на ТНТ, «Открытый микрофон» и «Прожарка». Юмористка родилась в Белоруссии. Сейчас она живет в Испании.