Звезда реалити-шоу проведет полтора года в тюрьме за налоговые махинации

Звезда реалити-шоу Томас проведет полтора года в тюрьме за налоговые махинации

Бывший участник американского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Атланты» Питер Томас проведет полтора года в тюрьме за махинации с налогами. Об этом пишет пишет People.

Помимо назначения тюремного срока, звезду реалити-шоу обязали выплатить 2,5 миллиона долларов (255 миллионов рублей по текущему курсу) Налоговому управлению США. После освобождения будет находиться под судебным надзором еще в течение двух лет.

Отмечается, что 64-летний Томас признал вину в суде. За день до приговора он обратился в соцсетях к предпринимателям и призвал их не допускать его ошибок.

Ранее сообщалось, что в США почти к 10 годам лишения свободы приговорили бывшего телеведущего Карлоса Уотсона. Прокуроры заявили, что Уотсон ради привлечения инвесторов сфальсифицировал информацию о финансовом положении своей медиакомпании и ее связях со звездами. В результате инвесторы потеряли десятки миллионов долларов.