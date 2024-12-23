Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:14, 23 декабря 2024Интернет и СМИ

Звезда реалити-шоу проведет полтора года в тюрьме за налоговые махинации

Звезда реалити-шоу Томас проведет полтора года в тюрьме за налоговые махинации
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Питер Томас

Питер Томас. Кадр: Hayu / YouTube

Бывший участник американского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Атланты» Питер Томас проведет полтора года в тюрьме за махинации с налогами. Об этом пишет пишет People.

Помимо назначения тюремного срока, звезду реалити-шоу обязали выплатить 2,5 миллиона долларов (255 миллионов рублей по текущему курсу) Налоговому управлению США. После освобождения будет находиться под судебным надзором еще в течение двух лет.

Отмечается, что 64-летний Томас признал вину в суде. За день до приговора он обратился в соцсетях к предпринимателям и призвал их не допускать его ошибок.

Ранее сообщалось, что в США почти к 10 годам лишения свободы приговорили бывшего телеведущего Карлоса Уотсона. Прокуроры заявили, что Уотсон ради привлечения инвесторов сфальсифицировал информацию о финансовом положении своей медиакомпании и ее связях со звездами. В результате инвесторы потеряли десятки миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Армия России приблизилась к крупнейшему угольному предприятию Украины. ВСУ эвакуируют население из ближайших поселков

      Россиянам рассказали о влиянии майонеза на здоровье

      В России для кризисных центров для женщин подготовят методику работы

      Гигантский факел вспыхнул на буровой установке в российском регионе и попал на видео

      В российском регионе возбудили дело в отношении сотрудников Минпромторга

      Наемника из Литвы осудят в ДНР за участие в боевых действиях на стороне Украины

      Женщина разбогатела на 10 миллионов рублей благодаря рекламе

      Российские туристы пожаловались на атаки неизвестных существ в Таиланде

      В ДНР предрекли скорое отступление ВСУ из Курахово

      В Москве пять человек пострадали в ДТП

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше