43-летняя экс-участница Pussycat Dolls показала откровенный наряд на Рождество

43-летняя певица Эшли Робертс показала откровенный наряд на Рождество

Американская певица и танцовщица Эшли Робертс снялась в откровенном наряде в честь Рождества. Фотографии она показала в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя экс-участница группы Pussycat Dolls позировала в красном боди и куртке с бахромой в сочетании с ковбойскими сапогами того же цвета. Кроме того, она надела солнцезащитные очки, а волосы распустила. В описании к публикации знаменитость уточнила, что сделала кадры в штате Аризона, США.

В октябре Робертс также показала фигуру в откровенной спортивной форме. Она предстала перед камерой в оранжевом бра-топе и мини-шортах.