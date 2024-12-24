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11:52, 24 декабря 2024Ценности

51-летний популярный актер разделся для обложки глянца

Мария Винар

Фото: Sylvia Plachy / @adrienbrody

Популярный американский актер и продюсер Эдриан Броуди разделся для обложки глянцевого журнала New York Magazine. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 51-летний артист предстал с обнаженным торсом. Звезда «Бруталиста» и «Хищника» позировал перед камерой в черных брюках, положив одну руку на грудь.

Поклонники оценили обнаженную фотосессию кумира в комментариях под постом. «Я распечатаю фото и украшу ими всю комнату», «Отлично выглядишь!», «Бриллиант Голливуда», «Очень красивое фото», «Мне очень нравятся твой нос и уши», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм также поделился откровенным снимком и порадовал фанатов.

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