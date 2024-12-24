Американский беспилотник заметили у границы с Россией

RMF FM: беспилотник США Global Hawk приблизился к границе с Россией

Американский разведывательный беспилотник Global Hawk в понедельник, 23 декабря, пролетел над семью странами и приблизился к границе с Россией. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

В публикации отмечается, что дрон Global Hawk летал над Польшей и Литвой, Грецией и Болгарией, стартовав с Сицилии. Над Румынией он повернул в сторону Венгрии, а затем пролетел над Словакией.

«Вся миссия беспилотника, вылетевшего с военной базы Сигонелла на Сицилии, длилась более 17 часов», — отметили журналисты.

Ранее в июне стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE 14 заметили при патрулировании Черного моря к Юго-Востоку от Крыма. Аппарат вылетел с аэродрома на острове Сицилия.