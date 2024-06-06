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14:20, 6 июня 2024Мир

Американский БПЛА был замечен при патрулировании Крыма

Американский БПЛА Forte14 был замечен при патрулировании Крыма

Фото: Air Force / Bobbi Zapka / Wikipedia

Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным Forte14 был замечен при патрулировании Черного моря к Юго-Востоку от Крыма. Об этом стало известно из данных портала мониторинга воздушных судов Flightradar24.

На момент 12:56 (по мск) средство находилось юго-восточнее полуострова, выполняя полеты. До этого оно исчезло с радаров и не было видно и вновь было замечено лишь при совершении разворота недалеко от Сочи. Вылетел БПЛА с аэродрома Катания на острове Сицилия.

4 июня американский стратегический разведывательный беспилотник с бортовым номером 10-2045 и позывным FORTE12 совершил похожий маршрут, временно пропав с радаров недалеко от Крыма. Он вновь был замечен вблизи Сочи, где совершил разворот и полетел в сторону Румынии. Перед завершением полета он также сделал петлю над побережьем страны.

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      Максим Габриелян
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