Американский БПЛА был замечен при патрулировании Крыма

Американский БПЛА Forte14 был замечен при патрулировании Крыма

Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным Forte14 был замечен при патрулировании Черного моря к Юго-Востоку от Крыма. Об этом стало известно из данных портала мониторинга воздушных судов Flightradar24.

На момент 12:56 (по мск) средство находилось юго-восточнее полуострова, выполняя полеты. До этого оно исчезло с радаров и не было видно и вновь было замечено лишь при совершении разворота недалеко от Сочи. Вылетел БПЛА с аэродрома Катания на острове Сицилия.

4 июня американский стратегический разведывательный беспилотник с бортовым номером 10-2045 и позывным FORTE12 совершил похожий маршрут, временно пропав с радаров недалеко от Крыма. Он вновь был замечен вблизи Сочи, где совершил разворот и полетел в сторону Румынии. Перед завершением полета он также сделал петлю над побережьем страны.