В российском городе забил «фекальный фонтан»

В Астрахани забила фонтаном канализация

На одной из улиц Астрахани забил «фекальный фонтан». Такого рода коммунальные аварии в городе зачастили, передает слова местных жителей портал Astrakhan.ru.

Трубу канализации прорвало на улице Калинина. Как вспоминают горожане, проблемы с коммуникациями начали проявляться еще в начале дорожных работ. А ремонт коммуникаций на участке обещали провести еще в 2023 году. В итоге промедление коммунальщиков вылилось в «большой и вонючий фейерверк», за которым жильцы окрестных домов наблюдают уже второй день. На звонки потребителей в водоканале не отвечают. «Похоже, наши власти решили устроить нам бесплатный сеанс ароматерапии с нотками», — сетуют астраханцы. В мороз фекальные потоки заледенели и превратились в каток, затрудняя движение пешеходам и автомобилистам. В соцсетях горожане предлагают объявить конкурс на самую зрелищную лужу из экскрементов и подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

Положение усугубляет и тот факт, что давший течь напорный коллектор не состоит на балансе ни у города, ни у управляющей компании. Более того, по словам коммунальных служб, он даже не введен в эксплуатацию. Коммуникации все еще принадлежат застройщику, поэтому ликвидировать последствия аварии должен он. Специалисты предполагают, что одним ремонтом на участке не обойтись — трубы находятся в таком состоянии, что понадобится их полная замена.

Ранее на месячный фекальный потоп пожаловались в поселке Забайкальск. На протяжении месяца улицу затапливает сточными водами, а с похолоданием она покрывается льдом.