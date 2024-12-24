Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:23, 24 декабря 2024Экономика

В российском городе забил «фекальный фонтан»

В Астрахани забила фонтаном канализация
Виктория Клабукова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На одной из улиц Астрахани забил «фекальный фонтан». Такого рода коммунальные аварии в городе зачастили, передает слова местных жителей портал Astrakhan.ru.

Трубу канализации прорвало на улице Калинина. Как вспоминают горожане, проблемы с коммуникациями начали проявляться еще в начале дорожных работ. А ремонт коммуникаций на участке обещали провести еще в 2023 году. В итоге промедление коммунальщиков вылилось в «большой и вонючий фейерверк», за которым жильцы окрестных домов наблюдают уже второй день. На звонки потребителей в водоканале не отвечают. «Похоже, наши власти решили устроить нам бесплатный сеанс ароматерапии с нотками», — сетуют астраханцы. В мороз фекальные потоки заледенели и превратились в каток, затрудняя движение пешеходам и автомобилистам. В соцсетях горожане предлагают объявить конкурс на самую зрелищную лужу из экскрементов и подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

Положение усугубляет и тот факт, что давший течь напорный коллектор не состоит на балансе ни у города, ни у управляющей компании. Более того, по словам коммунальных служб, он даже не введен в эксплуатацию. Коммуникации все еще принадлежат застройщику, поэтому ликвидировать последствия аварии должен он. Специалисты предполагают, что одним ремонтом на участке не обойтись — трубы находятся в таком состоянии, что понадобится их полная замена.

Ранее на месячный фекальный потоп пожаловались в поселке Забайкальск. На протяжении месяца улицу затапливает сточными водами, а с похолоданием она покрывается льдом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пронесемся так низко над русскими окопами, что они обделаются». Киев решил создать ракету, способную долететь до Москвы

      В Абхазии обстреляли дом стрелявшего в парламенте депутата

      Россия продала Китаю рекордный объем одного морепродукта

      Пэрис Хилтон удивила фанатов новым имиджем на фото папарацци

      Жители российского города пожаловались на отсутствие отопления

      Путин позвонил ребенку из Шебекино Белгородской области

      На Украине захотели исключить русский и белорусский языки из перечня охраняемых

      В конгрессе США обвинили администрацию Байдена в обострении зарубежных конфликтов

      Назван российский регион-лидер по выдачам кредитов

      Лепс признался в желании «взять кусочек молодости» у SHAMAN

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше