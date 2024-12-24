В российском поселке пожаловались на месячный фекальный потоп на улице

В Забайкалье улицу затапливает нечистотами на протяжении месяца

В поселке Забайкальск одну из улиц уже долгое время затапливает сточными водами. Устранять протечку власти не спешат, передает портал ZAB.RU.

По словам местных жителей, фекальный потоп не прекращается на протяжении целого месяца. С приходом холодов лужи затягивает льдом, превращая улицу в каток. Место стало травмоопасным — одна сельчанка уже поскользнулась и получила перелом ноги.

В администрации округа оправдались, что не раз связывались по поводу коммунальной аварии с ресурсоснабжающей компанией — как с руководителем структурного подразделения, так и с директором организации. По словам коммунальщиков, проблема в зауженной трубе водоотведения — из-за трудной проходимости в ней часто возникают засоры.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Дудинке Красноярского края. Коммуникации здесь износились от времени и начали протекать, в результате чего экскрементами залило подполья и дворы. Коммунальные службы могут лишь засыпать территорию песком и поставить поддоны. Прочищать настолько обветшалые коммуникации механически опасно.