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19:12, 19 декабря 2024Экономика

Россияне пожаловались на затопленные нечистотами дворы

В Дудинке канализацией затопило не только квартиры, но и дворы
Виктория Клабукова

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В городе Дудинка Красноярского края происходят регулярные фекальные потопы. Канализацией заливает не только квартиры, но и дворы, передают «Вести».

В частности, на проблемы со стоками жалуются на улице Островского. Коммуникации здесь износились от времени и начали стабильно протекать, в результате чего экскрементами залило подполья и дворы. Округу затянуло зловонным запахом, стоит пар, от которого замерзают стекла. Жильцам приходится выкладывать деревянные доски, иначе выбраться из дома не представляется возможным. С приходом холодов фекальные топи вдобавок покрываются ледяной коркой.

Коммунальщики хоть и реагируют на жалобы собственников, но устранить проблему не могут. По их силам лишь засыпать двор песком и поставить поддоны. В управляющей компании, помимо возраста труб, проблему оправдывают халатностью самих жильцов — якобы они сами засоряют канализацию подгузниками и полотенцами. Прочищать настолько обветшалые коммуникации механически опасно — они могут окончательно разрушиться.

На сезонные заливы сетуют и собственники дома по улице Щорса. Нечистотами придомовую территорию затапливает каждую зиму на протяжении 30 лет. Аналогичная ситуация наблюдается и по улице Дудинской. Запруженные дворы — беда и жителей Астрахани. Дома сразу по четырем улицам города вынуждены мириться с вечным ароматом экскрементов и сыростью. Кроме того, наблюдаются проблемы и с подачей питьевой воды.

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