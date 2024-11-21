Жители российского города пожаловались на сезонный каток из нечистот

В Дудинке Красноярского края жилой двор сезонно заливает нечистотами зимой

В городе Дудинка Красноярского края жилой двор из года в год затапливает в разгар зимних холодов. Придомовая территория ежегодно превращается в один большой каток, передают «Вести».

На сезонные заливы жалуются собственники дома по улице Щорса. По словам местной жительницы, практически каждую зиму на протяжении тех 30 лет, что она здесь живет, дворовая территория покрывается коркой льда. «Ходить невозможно, приходиться обходить, либо вот там, либо здесь по этому льду. Ну я как бы еще молодая, а бабульки, которые наши, а с колясками, а та же скорая, ну ладно пожарка проедет», — возмущается местная жительница. По двору разносится запах нечистот. В этом году двор и вовсе затопило кипятком, причем на вызов коммунальные службы отреагировали с опозданием на несколько дней. Аналогичная ситуация наблюдается и на улице Дудинской.

О запруженных дворах уже известно в мэрии, тем не менее проблема дает о себе знать каждую зиму. Как пояснили в комитете ЖКХ, трубы тепловых сетей и центральной канализации обветшали и дали течь. В данный момент, по словам специалистов, управляющая компания осуществляет ремонтные работы на участке, они будут завершены в ближайшее время.

Ранее огромное грязное озеро разлилось на территории жилого комплекса в подмосковных Люберцах. Мутная вода лилась из коллектора, затапливая дома и автомобили. Вдобавок на залитой детской площадке размыло асфальт и он провалился.