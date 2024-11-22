В российском городе пожаловались на двухмесячные фекальные озера во дворах

Жилые дворы в Астрахани два месяца затапливает нечистотами

В Астрахани жилые дворы уже два месяца затапливает сточными водами. На жалобы горожан обратил внимание депутат Евгений Дунаев в соцсети «Вконтакте».

В частности, фекальное озеро разлилось возле жилого дома по улице 1-й Дорожной. Местные жители, среди которых молодые родители и пенсионеры, с трудом передвигаются по запруженному двору. По квартирам разносится аромат экскрементов и сырости. К тому же уже неделю в доме отсутствует питьевая вода. Аналогичная ситуация наблюдается на улицах 2-й Дорожной, Александрова и Чигорина.

Как сообщается, сотрудники водоканала зафиксировали засор в канализационной сети и за последний месяц несколько раз его прочищали. Кроме того, течь обнаружена на одном из участков илопровода, на днях там в месте разгерметизации был установлен хомут. Тем не менее разливы продолжаются.

Ранее на сезонный каток во дворах пожаловались жители другого российского города — Дудинка Красноярского края. Регулярно в разгар зимы придомовую территорию затапливает нечистотами, покрывая ее коркой льда. В этом году двор и вовсе затопило кипятком, причем на вызов коммунальные службы отреагировали с опозданием на несколько дней.