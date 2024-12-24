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21:51, 24 декабря 2024Мир

Экс-глава МИД Австрии высказалась о реакции Европы на испытания «Орешника»

Кнайсль: Европа не услышала посыл испытавшей «Орешник» России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Европейские страны не восприняли тот сигнал, который дала им Россия, испытав в боевых условиях одну из новейших ракетных систем «Орешник». Такое мнение высказала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, сообщает РИА Новости.

По ее словам, Европа не поняла посыл президента РФ Владимира Путина, который заявлял о нежелании подстегнуть переход к ядерной войне. «Он хотел подчеркнуть, что есть очень много других вариантов в [военном] арсенале... которые имеют сопоставимые показатели с ядерным оружием, но тем не менее этот сигнал не услышали», — отметила Кнайсль.

Ранее американский военный аналитик Уилл Шрайвер назвал заявления Владимира Путина о новейшей баллистической ракете средней дальности «Орешник» сигналом западным лидерам. Слова российского лидера он интерпретировал «как попытку объяснить двухлетнему ребенку (то есть западным лидерам), что огонь горячий и обожжет вас, если вы попытаетесь к нему прикоснуться».

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