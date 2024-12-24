Хозяек призвали скрутить шарики из фольги и бросить в унитаз

«БелНовости»: шарики из фольги помогут надолго очистить унитаз

Надолго избавиться от загрязнений и неприятного запаха в унитазе удастся с помощью шариков, скрученных из фольги. Воспользоваться этим методом хозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

Перед тем как отправить шарики в унитаз, специалисты предложили приготовить массу, которая окажется внутри них. Для этого необходимо взять глубокую емкость и положить в нее по две столовых ложки мятной зубной пасты, пищевой соды и порошка для стирки, затем тщательно перемешать и долить немного жидкого мыла. Получившуюся массу нужно разделить на три части, после чего взять сопоставимое ее объему количество листов фольги и сформировать шарики так, чтобы «начинка» оказалась внутри.

Перед тем как положить средство в унитаз, в каждом шарике понадобится сделать дырочки с помощью иголки либо зубочистки. В итоге при каждом смыве внутренняя поверхность унитаза за счет содержания в шариках чистящих средств будет очищаться, одновременно придавая сантехнике приятный аромат.

Ранее домохозяйкам посоветовали «посолить» межплиточные швы в ванной комнате, чтобы удалить загрязнения. Для приготовления чистящего средства потребуется смешать столовую ложку соли с таким же количеством зубной пасты, а затем добавить в смесь столько же геля для мытья посуды и девятипроцентного уксуса.