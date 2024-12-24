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19:05, 24 декабря 2024Россия

Кадыров заявил об отправке на СВО обученных в университете имени Путина добровольцев

Глава Чечни Кадыров заявил об отправке в зону СВО очередной группы добровольцев
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Из Грозного в зону специальной военной операции (СВО) отправилась новая группа добровольцев. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, все военнослужащие прошли обучение у лучших инструкторов Российского университета спецназа имени президента Владимира Путина в Гудермесе. «Специально для них разработан ускоренный курс подготовки, который включает широкий спектр самых востребованных умений и навыков», — рассказал Кадыров, подчеркнув, что по прибытии на фронт новобранцы вступят в спецназ «Ахмат».

Он добавил, что на взлетной полосе к добровольцам обратились председатель правительства Чечни Магомед Даудов, а также начальник отдела МВД России на транспорте в городе Грозный Али Тагиров, которые выразили уверенность, что военнослужащие справятся с поставленными задачами.

Ранее Кадыров заявил, что самолеты с добровольцами должны отправляться в зону СВО ежедневно, а не раз в неделю. Призыв прозвучал после удара беспилотник Вооруженных сил Украины по зданию университета спецназа в Гудермесе.

ЖЗЛ
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