Оборону Гренландии усилят из-за Трампа

«Би-би-си»: Дания увеличит расходы на оборону Гренландии после слов Трампа

Дания увеличит расходы на оборону Гренландии в связи с заявлением избранного президента США Дональда Трампа о важности контроля над островом и владении им. Об этом сообщает «Би-би-си».

Уточняется, что стоимость оборонного пакета составит минимум 1,5 миллиарда долларов. За счет этих средств планируется приобрести два новых инспекционных корабля, два новых беспилотника дальнего радиуса действия и две дополнительные команды собачьих упряжек.

Кроме того, власти страны намерены профинансировать увеличение численности персонала Арктического командования в Нууке, а также модернизацию одного гражданского аэропорта острова для обслуживания истребителей F-35.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Трамп открыто обсудил провокационные устремления к территориальному расширению страны и пригрозил вырвать Гренландию из-под контроля Дании.

Политик заявлял, что США считают контроль над Гренландией «абсолютной необходимостью». По его словам, это необходимо «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире».