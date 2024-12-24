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10:07, 24 декабря 2024Путешествия

Крупнейшая авиакомпания России запустила скидки к Новому году

«Аэрофлот» запустил скидки на билеты перед Новым годом
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила скидки на билеты с вылетом перед Новым годом. Об этом сообщается на официальном сайте крупнейшей авиакомпании России.

Билеты по сниженным ценам будут появляться на портале нацперевозчика ежедневно с 24 по 29 декабря. Специальные тарифы будут действовать на рейсы с вылетами на следующий день или через день.

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Например, улететь из Москвы в Санкт-Петербург по предновогодней акции можно за 2025 рублей, столько же стоит билет из столицы в Чебоксары. При этом перелет из Петербурга в Грозный и Махачкалу обойдется в 4025 рублей.

Скидки распространяются в том числе на международные направления. Так, билеты из Москвы в Анталью, Даламан, Дубай, Шанхай, Хургаду с вылетом в ближайшие дни будут стоить дешевле 12 тысяч рублей в одну сторону. Долететь из Петербурга в Ташкент можно за 5,9 тысячи рублей, а из Сочи в Ереван — за 2,5 тысячи.

Ранее «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» запустили скидки на детские авиабилеты. С 2025 года дисконт составит 50 процентов по сравнению с тарифами для взрослых путешественников.

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