Еще одна авиакомпания запустила скидку на билеты для детей

«Уральские авиалинии» запустили 50-процентную скидку на билеты для детей

Еще одна авиакомпания, «Уральские авиалинии», запустила 50-процентную скидку на билеты для детей. Об этом сообщается в Telegram-канале российского перевозчика.

Акция действует для путешественников в возрасте от 2 до 12 лет. Купить билеты по сниженным ценам можно с 23 декабря, а полететь по ним — с 11 января 2025 года.

Отмечается, что дисконт распространяется на все регулярные российские направления, включая прямые и трансферные рейсы. Он работает только в тарифах промо, эконом и премиум-эконом.

О запуске скидки на детские билеты также сообщал «Аэрофлот». У нацперевозчика нововведение заработает с 1 января.

Российское правительство пообещало обеспечить детей 50-процентной скидкой на авиабилеты к 14 января 2025 года. До этого перевозчики делали детские билеты на 15-50 процентов дешевле взрослых.