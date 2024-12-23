Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:05, 23 декабря 2024Путешествия

Еще одна авиакомпания запустила скидку на билеты для детей

«Уральские авиалинии» запустили 50-процентную скидку на билеты для детей
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Еще одна авиакомпания, «Уральские авиалинии», запустила 50-процентную скидку на билеты для детей. Об этом сообщается в Telegram-канале российского перевозчика.

Акция действует для путешественников в возрасте от 2 до 12 лет. Купить билеты по сниженным ценам можно с 23 декабря, а полететь по ним — с 11 января 2025 года.

Отмечается, что дисконт распространяется на все регулярные российские направления, включая прямые и трансферные рейсы. Он работает только в тарифах промо, эконом и премиум-эконом.

О запуске скидки на детские билеты также сообщал «Аэрофлот». У нацперевозчика нововведение заработает с 1 января.

Российское правительство пообещало обеспечить детей 50-процентной скидкой на авиабилеты к 14 января 2025 года. До этого перевозчики делали детские билеты на 15-50 процентов дешевле взрослых.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Жена Асада подала на развод. Она недовольна жизнью в России и хочет на родину — в Лондон

      В российском городе суд арестовал на два месяца доцента МАИ

      В российском селе образовалась пробка из-за похорон бойца СВО

      Перевозивший гуманитарку российский чиновник увернулся от дрона под Белгородом

      В России озвучили версию атаки ВСУ на Казань

      Жену Канье Уэста уличили в копировании стиля Ким Кардашьян

      Лукашенко предрек Киеву совместную работу с Москвой и Минском

      Ахеджакову и Меладзе захотели лишить гражданства России

      Белорусские коммунисты выбрали кандидата в президенты

      В Киеве заявили о неизбежности переговоров с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше