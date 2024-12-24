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16:08, 24 декабря 2024Путешествия

Крупнейшая авиакомпания США приостановила полеты по стране в канун Рождества

American Airlines приостановила полеты по стране из-за технического сбоя
Алина Черненко

Фото: Pat Stornebrink / Shutterstock / Fotodom  

Американская авиакомпания American Airlines приостановила полеты по стране в канун Рождества из-за масштабного технического сбоя. Об этом сообщается на официальной странице крупнейшего перевозчика США в соцсети X.

«В настоящее время у нас возникли технические проблемы со всеми рейсами American Airlines. Ваша безопасность — наш главный приоритет, как только проблема будет устранена, мы доставим вас к месту назначения», — говорится в источнике.

Отвечая на вопросы пользователей соцсетей в комментариях, представители авиакомпании заявили, что пока не могут оценить, сколько времени займет устранение неполадки.

В конце ноября глобальный сбой произошел в работе аэропортов Турции. Его причиной стала поломка полицейской системы POLNET, которая используется для паспортного контроля.

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