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17:31, 26 ноября 2024Путешествия

Глобальный сбой произошел в работе аэропортов Турции

Havahaber: глобальный сбой произошел в работе аэропортов Турции
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Глобальный сбой произошел в работе аэропортов Турции из-за неисправности полицейской системы POLNET, которая используется для паспортного контроля. Об этом сообщает Havahaber.

Уточняется, что тысячи пассажиров 26 ноября не смогли пройти паспортный контроль, из-за чего в авиагаванях выстроились длинные очереди. Вылеты из аэропортов Антальи и Стамбула задержались на 30-40 минут или даже час, сообщает Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!».

На видео, распространившемся в сети, видно, как несколько сотен прибывших в Турцию пассажиров ожидают паспортного контроля. По громкоговорителю на русском языке им сообщили о возникшей проблеме. При этом сейчас неисправность уже устранена, уточнили в Havahaber.

Ранее глобальный технический сбой в Microsoft нарушил работу аэропортов и авиакомпаний по всему миру. Международный аэропорт Берлин-Бранденбург оказался парализован, а в Австралии массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании.

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