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16:05, 24 декабря 2024Интернет и СМИ

Малышева призвала россиян включить одну группу средств в новогоднюю аптечку

Врач Малышева призвала включить средства против ожогов в новогоднюю аптечку
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-иммунолог Андрей Продеус, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали россиянам группу средств, которую необходимо включить в новогоднюю аптечку. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева рассказала, что одной из самых частых травм в Новый год являются ожоги. В этой связи врач призвала добавить в праздничную аптечку противоожоговую мазь или спрей.

При ожоге нужно в первую очередь промыть поврежденный участок тела холодной водой, отметила она. Затем необходимо приложить к больному месту лед, после чего нанести мазь против ожогов или побрызгать спреем. Также можно принять обезболивающее, добавил Продеус.

Распространенной ошибкой при лечении ожогов специалисты назвали нанесение на поврежденный участок масла или сметаны. Они предупредили, что такой способ лечения может привести к инфекционному процессу. Также, подчеркнули врачи, нельзя вскрывать пузырь, возникающий при ожоге. «Пузырь — это стерильная повязка на вашей ране. Когда вы его вскрываете, вы открываете путь для инфекции», — объяснила Малышева.

Ранее Малышева и ее коллеги по программе «Жить здорово!» дали три рекомендации для безопасного празднования Нового года. В частности, они посоветовали ограничить употребление алкоголя в новогоднюю ночь.

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