Россиянам дали три совета для безопасного празднования Нового года

Врач Гандельман посоветовал сократить количество спиртного в Новый год

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус, дали россиянам в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале три совета, как безопасно отпраздновать Новый год. Выпуск с рекомендациями докторов доступен на сайте телеканала.

Гандельман напомнил, что в новогоднюю ночь люди рискуют столкнуться с опасным для жизни состоянием — приступом панкреатита. По его словам, он может быть спровоцирован жирной пищей и большим количеством алкоголя. Кардиолог посоветовал сократить количество спиртного на праздничном столе, чтобы избежать подобной ситуации.

Продеус, в свою очередь, рассказал, что во время застолья человек может подавиться. В подобных ситуациях врач призвал оказывать помощь, используя прием Геймлиха: человека, у которого в дыхательных путях застряла еда, нужно обхватить внизу грудины, плотно прижать к себе и сдавить резким движения. Врач объяснил, что благодаря этому застрявший кусок выйдет, и человек не задохнется. «Этот прием Геймлиха всем надо научиться делать, потому что дело серьезное», — подчеркнула Малышева.

Наконец, Коновалов призвал россиян, которые во время танцев захотят кого-то поднять, делать это не сгибая колени и не напрягая спину. Он напомнил, что поднимать что-либо с пола или нагибаться следует за счет мышц ног. Малышева добавила, что если рядом окажется человек, у которого начнется обострение межпозвоночной грыжи из-за того, что он не соблюдал эти рекомендации, его нужно донести до кровати в том положении, в котором он остался, и дать ему обезболивающее.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал, как безопасно отпраздновать Новый год. Он посоветовал россиянам есть маленькими порциями.